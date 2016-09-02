廖俊智：唐獎激勵世界人才投入4大領域
中央研究院院長廖俊智今天表示，唐獎藉由4大獎項，激勵全世界人才投入這4項領域，同時讓世界看到台灣對永續發展等專門領域的重視。
唐獎基金會今天在台北舉辦唐獎週記者會，向外界說明9月底「唐獎週」的各項活動，包括頒獎典禮、故宮選萃特展、音樂會等。
唐獎基金會執行長陳振川表示，唐獎一直把「設計」當作第五大重要獎項，用來串連永續發展、生技醫藥、漢學、法治4大正式獎項，並定位為國際層次，希望透過一系列活動，帶動台灣的創新設計。
隨後致詞的廖俊智表示，唐獎對學術界有非常重要的意義，希望能激勵全世界人才投入4大領域，同時讓世界看到台灣對永續發展等領域的重視。
廖俊智提到，第二屆唐獎推薦件數，成長20％至70％，6位獲獎者中有3位女性，得獎者從30多歲的生技專家，到近百歲的漢學巨擘，可見多元和廣度。
他特別感謝唐獎安排得主到台灣大專校院、高中與青年學子對談，具有重要的意義，希望能藉此為下一個造福社會的研究埋下種子。
故宮博物院今年和唐獎合作舉辦選萃特展，院長林正儀表示，今年呼應唐獎精神，以華夏文化中的自然觀為主題。展出重要畫作包括宋代趙孟堅的「歲寒三友圖」、夏圭的「觀瀑圖」等。
林正儀說，希望透過這些古文物，讓現代人瞭解古人如何與自然取得平衡和和諧，並在觀賞之餘，思考人類如何永續發展。1050902
(中央社)
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