印度大罷工 部分省市受影響

我要評比

在左派工會領導下，為抗議薪資低、政府單邊勞工政策改革和國營企業逐漸淡出等，印度包括煤礦、運輸、銀行等行業員工今天進行大罷工，一些省市受到影響。

一大早， 新德里附近哈雅納省境內古爾岡（Gurgaon）到馬尼薩爾（Manesar）工業帶一些工人，試圖阻擋其他工人上班，結果有13名全印最大汽車製造商風神鈴木（Maruti Suzuki）的工人，因涉嫌阻擋其他工人上班，遭古爾岡警方拘留。

雖有部分風神鈴木的員工響應罷工，但官員說，風神鈴木在古爾岡的工廠運作沒有受到影響。

在鄰近新德里的北方省，鐵路及一些巴士站員工展開罷工，影響民眾日常生活。

在印度科技大城班加羅爾（Bengaluru），巴士駕駛也展開罷工，一些巴士就停在路旁，沒有人駕駛，但地鐵和其他運輸正常運作。

為了預防今天無車可到學校，班加羅爾的學校和大學今天停課關閉。

在左派統治的克勒拉省（Kerala）和國大黨統治的卡納塔卡省（Karnataka），由於省府支持罷工，罷工情況嚴重，所有政府部門、學校全部關閉，公共運輸工具都停在路旁，無人駕駛；卡納塔卡省只有少數省營公車還在路上跑。

在中央政府僱員加入這場全印度大罷工後，印度北部喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）等地的銀行和商業機構的員工也加入這場罷工活動。

在印度各地的公有銀行紛紛關閉，只剩下私立銀行正常提供服務。

印度煤礦公司（Coal India Ltd.）工人也在今天展開罷工，印度電力、煤礦與再生能源部長戈雅（Piyush Goyal）表示，電廠仍有足夠的煤炭可用，即使煤礦無人開採，現有煤炭存量也可支持電廠超過50到60天。

不過，「新德里電視台」（NDTV）報導，這場罷工的影響似乎沒有原先預料的嚴重，印度首都新德里和印度經濟重鎮孟買，交通運輸等一切如常。

印度勞工部高層官員宣稱，除克勒拉省、特利普拉省（Tripura）和泰倫加納省（Telangana）受到這場罷工影響較為嚴重外，多數省市受影響程度不大。

印度國會事務兼城市發展部長納依度（M. Venkaiah Naidu）說，今天的罷工並不合理，中央政府已經把基本薪資調高42%。1050902

(中央社)