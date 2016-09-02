德蕾莎修女將封聖 癌癒婦捍衛神蹟
德蕾莎修女（Mother Teresa）4日將獲教宗封聖，但她獲封聖的神蹟卻遭人質疑。曾因她的神蹟而癌癒的印度婦人，堅信自己的癌症是被德蕾莎修女的神蹟醫好。
「印度斯坦時報」（Hindustan Times）網站和法新社報導，坐在印度東部的土屋家中，貝絲拉（MonicaBesra）生動地訴說，她堅信就是來自德蕾莎修女照片中的「耀眼光芒」，助她療癒癌症。
德蕾莎修女獲封聖，有2個被認證的神蹟，貝絲拉就是其一。
出身西孟加拉（West Bengal）的部落婦人貝絲拉，因聲稱一張德蕾莎修女的照片和一個鋁製獎章，治好了她的卵巢癌，使她於1998年9月一夜之間轟動於世。德蕾莎修女於1997年辭世。
50歲的貝絲拉昨天告訴記者：「當時兩名修女扶著因虛弱而無法站立的我去教堂，我一進去，一道耀眼且聖潔的光芒從德蕾莎修女的照片發出，將我包覆。我閉上眼，不知道發生什麼事。真是難以形容，我只覺就要昏厥。」
貝絲拉數小時醒後去浴室，過去得吃力且痛苦地走至浴室的她「卻覺得從床上起身既輕盈又舒適，我低頭看以往巨大腫瘤的地方，它消失了！」貝絲拉至今還把德蕾莎修女那個獎章戴在頸上。
教宗去年承認了德蕾莎另一個神蹟－2008年1名患多重腦瘤的巴西男子被治癒。
多名治療過貝絲拉的醫師表示，沒有證據證明她的腫瘤是神蹟而癒，她的病癒是拜早期發現及治療所賜。
不過貝絲拉堅持，德蕾莎修女「只對信仰者展現神蹟」，而她始終相信德蕾莎修女具有療癒的能力。1050902
(中央社)
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