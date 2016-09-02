男大生虐貓 3死1傷判刑11月
21歲鄞姓男大學生2個月內陸續領養4隻貓，卻因虐貓造成3死1重傷，嘉義地方法院今天依違反動物保護法判刑11個月，得易科罰金。全案可上訴。
判決書指出，鄞男於去年9月7日於台南新市火車站向蔡姓飼主領養貓咪「優咪」，2週後貓咪死亡；隨後又於9月29日向嘉義鄭女領養貓咪「羞羞」，約2週後，貓咪又摔成重傷，尾巴末端壞死。
去年10月17日，鄞男再向台南貓隻中途之家領養貓咪「年糕」，約2週後貓咪死亡；隨後於11月8日再向嘉義市動物收容所收養1隻淺灰色流浪貓，但貓隻又於2天後死亡。
由於被告在2個月內連續領養貓咪致死或重傷，遭送養人或送養團體質疑，鄞男是有計畫性的殘殺貓咪，因而向動物保護團體投訴，同時控告鄞男。
鄞男坦承，在領養貓咪後，因心情不佳，曾數度將貓咪用力摔擲在地。
法官在判決書裡爰引「動物保護法」的立法精神，表示沒有任何人可以在欠缺理性的理由下，帶給動物任何痛苦、災難或傷害，並引用「世界動物權利宣言」，肯定動物的生存權及免遭虐待的權利。
判決書指出，被告未能尊重動物的生命權，欠缺保護動物的認知，以用力摔擲等方式，致使貓隻死亡或重傷，其恃強凌弱的行為，應予以譴責。
但法官也念在被告沒有前科，因壓力大，情緒控管不佳，且犯後坦承犯行，曾支付新台幣6000元貓隻醫藥費，又自願到動物收容所當義工，因此判刑11個月，得易科罰金，全案可上訴。1050902
(中央社)
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