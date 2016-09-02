金管會告發樂陞案 北檢分案調查

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

樂陞董事長許金龍。（本報資料照片）

各界關心的樂陞坑殺股民案，金管會今天下午4時30分派員到台北地檢署告發，北檢已分案指派專案檢察官張友寧偵辦。

(中時)