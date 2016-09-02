南京「便衣電子警察」正式上街

南京交管部門推出車輛違法舉報神器、「一鍵拍」正式啟用。透過智慧行車記錄器的「一鍵拍」功能，可自動將影片上傳至「南京交警一鍵拍」檢舉平台。據稱，經過前期試營運，截至8月底，安裝在公車、救護車和部分熱心車友上的「一鍵拍」行車記錄器，已向南京交警傳送400餘條違法舉報影片。

(工商)