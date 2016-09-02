抓寶休息站 新北庇護工場用餐享優惠
新北市政府勞工局表示，庇護工場推出「用餐抓寶GOGOGO」活動，寶可夢訓練師們到工場餐坊附近抓寶，用餐就能享優惠。
勞工局表示，寶可夢（Pokemon Go）問世掀起熱潮，成了全民運動，在新北市庇護工場餐坊附近也有「驛站」，為了讓玩家在抓寶過程也能補充體力，特別推出餐飲優惠活動。
勞工局表示，即日起至9月30日止，只要玩家在庇護工場餐坊附近發現神奇寶貝，截圖後到店用餐打卡，並寫下「用餐抓寶GO，折價享優惠」上傳至臉書，當次消費金額滿新台幣200元，立即享有50元的折價優惠。
勞工局表示，餐坊還將不定時主動「灑花瓣」釋放誘餌模組吸引精靈在店家附近出沒，供玩家捕捉衝等級。歡迎玩家補充體力用餐休息後，繼續踏上訓練師之路，讓餐飲類庇護工場做為訓練師的最佳休息站。1050902
(中央社)
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