張進德張育成兄弟 入選美職棒AFL

號稱中華隊鐵捕接班人的張進德，以及今年獲邀參加小聯盟全壘打大賽的張育成，這對兄弟檔因實力被看好，入選只有潛力新秀才能一展身手的「亞利桑那秋季聯盟」（AFL）。

美國職棒大聯盟MLB季後賽10月展開，不過資質好有潛力的新秀，10月則是他們展現實力的重要時刻，因為亞利桑那秋季聯盟的賽事，對他們而言算是大聯盟先修班的重要考驗。

AFL是由30支大聯盟球隊的潛力新秀，分別以5支為1個單位共組成6隊，展開為期6週半捉對廝殺的小型季賽，賽事安排慣例從10月中旬左右開始至感恩節前結束。今年的AFL從10月11日揭幕，11月5日是明星賽，19日爭冠亞軍。

目前隸屬匹茲堡海盜隊3A的張進德，入選由波士頓紅襪隊、堪薩斯市皇家隊、明尼蘇達雙城隊、匹茲堡海盜隊與德州遊騎兵隊的新秀，組成的瑟普萊斯仙人掌隊（Surprise Saguaros）。

而效力克里夫蘭印地安人隊高階1A的張育成，則入選由印地安人、邁阿密馬林魚隊、芝加哥小熊隊、奧克蘭運動家隊與多倫多藍鳥隊的新秀，組成的梅薩太陽能襪隊（Mesa Solar Sox）。

這兩支球隊在今年AFL的賽事首日就要對壘，屆時張育成與張進德也將同場較勁。數據比較，張進德今年球季至今出賽58場，分別是2A打了52場，3A打了6場，平均打擊率2成85，共擊出57支安打，全壘打1支。

張育成則是球隊陣守游擊防區的主力，今年球季至今出賽106場，安打106支，全壘打13支，打擊率2成62。此外，曾打過AFL的台灣球員包括陳金鋒、陳鏞基、胡金龍以及羅錦龍。

其他像是已退休的紐約洋基隊球星吉特（Derek Jeter）與吉昂比（Jason Giambi），洛杉磯天使隊的強棒普侯斯（Albert Pujols）等，還有籃球大帝麥克喬丹（Michael Jordan）在美國職棒尋求發展期間，也曾打過AFL。1050902

(中央社)