成龍獲奧斯卡榮譽獎 感謝各方祝賀
香港藝人成龍獲頒美國奧斯卡金像獎的主辦單位美國影藝學院「主席獎」，各方予以祝賀，成龍今天在微博留言，感謝大家祝賀。
香港商業電台報導，成龍獲奧斯卡終身成就獎，以表揚他在影壇的卓越成就，這是首位華人獲得這項殊榮。
成龍說：「今天一開手機，電話就被打爆了，謝謝所有發來祝賀的朋友。拍電影56年，感謝奧斯卡在我還打得動的時候，給了我這樣一個鼓勵。」
他說：「這份榮譽，與幾十年來與我共同出生入死的成家班兄弟，所有的優秀又敬業的戲中搭檔，還有所有支持我的合作夥伴們一起分享！感謝你們，更感謝全世界的影迷，我會繼續努力拍好戲給大家看！」
對於成龍獲獎，香港官方也表示祝賀。
香港商務及經濟發展局局長蘇錦樑說：「成龍幼年時便開始參與演藝工作，一步一步踏上成功之路，蜚聲國際影壇。」
他說：「歷年來，他（成龍）在銀幕上的演出，讓人讚歎不已的動作特技，為全球觀眾提供不少娛樂。榮獲這項奧斯卡榮譽獎項，代表著他的成就獲國際認同，亦為本地電影界帶來很大的鼓舞。」
資料顯示，有關獎項的正確名稱為美國電影藝術與科學學院頒發的榮譽獎項主席獎（Governors Awards），頒獎典禮將於11月12日在好萊塢舉行。1050902
(中央社)
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