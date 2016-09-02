九三敬軍 阿兵哥來就送風獅爺

明天是九三軍人節，金門宏玻陶瓷廠今天表示，到3日為止，只要出具國軍身分，來到陶瓷廠無須消費就可獲贈一尊風獅爺。限量500套，先拿先贏。

宏玻總監顏少棠表示，最近整理庫存時，發現不少過去各部隊訂購的杯子和酒等產品，把照片貼上網後，沒想到隔天就被搶購一空；加上適逢九三軍人節，心想可以趁機對國軍官兵表達敬意。

顏少棠表示，宏玻從民國67年建廠到81年戰地任務解除期間，由於台灣民眾無法到金門，金門沒有觀光客，廣大的國軍就是宏玻最大宗客源。

顏少棠說，宏玻仰賴金門地區所有單位和部隊送禮給勞軍團或退役等送往迎來餽贈，從最小的連級單位到國防部都有訂貨紀錄，讓宏玻訂單源源不斷，宏玻一半以上的營業都是靠部隊成長；小島上的陶瓷廠也才得以經營下去，非常感念部隊的支持。

儘管當今社會氛圍對軍人不太友善，顏少棠說，台澎金馬安定的生活是國軍以生命、血汗和青春換來的；宏玻要對國軍表達崇高敬意，由於沒有什麼可做，只有在軍人節，送上風獅爺聊表小小心意，感謝勞苦功高的三軍將士。

宏玻贈送的「文武財」風獅爺有3款，分別代表祈求升官、發財和智慧；顏少棠說，只要憑軍人證明就可以自由選擇一尊，限量500套，先到先贏。他說，到今天上午已拿走100多尊；期盼明天有更多的官兵前來，同時也鼓勵阿兵哥出來走走。

宏玻全盛時期在民國80年代承製公賣局酒瓶，設備、廠房和人員達到最高峰。顏少棠說，現在宏玻朝精緻策略製作產品，提升品質，單價也比較高，不需大量人力和資源，一樣可以讓公司正常運作。

在近年重視文創的大環境下，顏少棠說，陶瓷產品必須要有故事、功能性和美觀，才能吸引消費者目光；早期番號、圖騰製作在陶瓷產品上，現在回顧反而能凸顯金門歷史文化相當棒的文創產品。

海龍蛙兵以及過去的後指部、海指部、空指部、砲指部、野戰醫院，甚至烏坵指揮部都曾向宏玻訂購產品，不少軍事迷來這裡挖寶。顏少棠計畫未來朝這個方向製作更多類似產品，目標優先鎖定當年在英雄島上服役的老軍友。

此外，昇恒昌金湖大飯店在明天軍人節當天舉辦國軍官兵用餐享優惠活動，向國軍英雄致上最高敬意。只要結帳時出示軍人身分證件，本人就可享有免收10%服務費的優惠。1050902

(中央社)