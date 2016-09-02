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中央氣象局今天下午4時5分發布豪雨特報，台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨。

氣象局表示，由於低壓帶影響，易有短時強降雨，台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義縣市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，沿海及低窪地區慎防淹水，用路行車注意交通安全。1050902

(中央社)