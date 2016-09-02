軍公教大遊行 部分北市公車改道

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「反汙名、要尊嚴─向軍人致敬大遊行」明天在台北市登場，當天北市公共運輸處把71線行經凱達格蘭大道等遊行管制區內的公車改道，呼籲民眾至鄰近站候車。

北市公共運輸處配合遊行，在景福門周邊道路凱達格蘭大道、仁愛路、信義路、中山南路、公園路、愛國東路、青島西路、濟南路、襄陽路、林森南路及新生南路等道路交通管制處，調整該區公車行駛動線，預計有71線公車改道、97個站位取消。

公共運輸處表示，當天遊行周邊人潮多，民眾可利用鄰近捷運車站至目的地，避免影響行程，期間停用的站位，於到站顯示牌上也會顯示「交管不停靠」，提醒民眾。

公共運輸處指出，相關公車改道資訊，可透過北市公共運輸處網站查詢，或撥打1999了解相關訊息。1050902

(中央社)