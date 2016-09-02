全家涉毒被關 藥頭出獄仍碰毒又被收押
56歲林姓男子曾因毒先後被關了30年，連妻兒也涉毒入獄，但林出獄後不知悔改，仍重操舊業，被高市刑大鎖定；警方1日逮捕他和40歲蔣姓女藥腳，除搜出毒品，還查到他隨車攜帶壓模工具，甚至為躲避警追緝，還記錄警偵防車牌號，這對毒鴛鴦訊後遭羈押。
高市刑大偵5隊上月接獲情資，綽號「米糕」的林男與綽號「碗粿」的37歲郭男在高雄地區販毒，警方月中先逮捕郭男，林男因連絡不上郭起疑，連夜搬離鳥松區住家，並換車代步載藥腳蔣女到不同汽車旅館住宿躲藏。
警方昨天在大寮區1間汽車旅館外跟監林男，林因生性狡猾，為防警追查，曾經記下警偵防車牌號，不料，疑被蔣女發現附近有偵防車，後來他開車載蔣女到大寮區上寮路，警方才決定提前收網追上攔捕，自他車內搜出海洛因和安非他命、1台毒品壓模機及記有數十輛偵防車牌號的小筆記本等物。
警方調查指出，林男1年前才被關出來，先前因販毒被判20年，加上吸毒等案，前後共在獄中待30年，林妻及2名兒子也都吸毒被關，父子未被抓前還曾拿毒品比較誰的純度高，為人父染毒走歹路，卻也不制止兒子吸毒行為，最後造成全家人都涉毒被關。
另林男及蔣女因毒同居，還一塊四處躲藏10多間汽車旅館而落網，林坦承持有但否認販毒，警訊後依毒品罪將這對毒鴛鴦送辦，遭檢聲請羈押獲准。
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(中時)
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