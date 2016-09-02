恐攻有增無減 陸一帶一路的代價

一名中國駐吉爾吉斯使館人員30日查看使館遭恐怖攻擊後毀損的窗戶。（圖/美聯社）

中國駐吉爾吉斯使館8月30日遭自殺攻擊，已證明它無法倖免於全球恐怖主義侵襲。而可以想見的，中國橫跨歐亞大陸，積極推動「一帶一路」經濟戰略，途經阿富汗與巴基斯坦等危險區域，更將升高它暴露在恐攻下的風險。

現代國際關係研究院反恐專家李偉告訴《時代》（TIME）雜誌，他認為這次攻擊是代表疆獨的「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（East Turkestan Islamic Movement，簡稱ETIM，東伊運）所主使。北京認為，東伊運與中國境內其他致命攻擊有關，並稱該組織與蓋達（al-Qaeda）組織掛鉤。

「由於伊斯蘭國家與來自西亞的組織不斷滲透，」李偉說，「近年中國各地的恐怖攻擊有增無減。」不過，其他安全分析家則認為，東伊運策劃恐怖陰謀的能力有限，認為這次吉爾吉斯中國使館恐攻是獨立的突發事件，而不是統一的策劃行動。

多年來，北京的外交政策始終堅持，不干預其他國家內務，也不參與軍事集團和聯盟。《環球時報》在8月31日的社論中寫道：「中國駐外公職人員的總體安全形勢直到現在仍比美國等西方大國人員的情況要好，這是因為中國在世界上幾乎沒有樹敵，用打擊中國公職人員來衝擊中國對外政策的動機往往不成立。」

然而，隨著愈來愈多中國國營企業「走出去」，外派成千上萬員工，遠赴如南蘇丹與北伊拉克等資源豐富，但情勢不穩的地區，中國人遭波及的機率也愈來愈高。2011年利比亞內戰期間，中國海軍從當地撤僑近36,000人，其中多數都是國營石油公司的員工。去年中國索馬利亞使館所在的摩加迪休「半島皇宮」酒店遭自殺自殺式汽車炸彈攻擊，導致一名中國武警罹難。

除了波及事件外，也有愈來愈多攻擊鎖定中國人。如巴基斯坦塔利班激進分子不僅綁架中國員工，也綁架中國遊客。

此外，巴基斯坦塔利班和伊斯蘭國（IS）極端分子8月8日發動恐怖攻擊，導致中西部城市奎達（Quetta）的一家公立醫院內93人死亡，130多人受傷。而巴基斯坦陸軍參謀長夏里夫（Raheel Sharif）說，這次攻擊是針對中巴經濟走廊，想要破壞相關計畫。

而去年在泰國曼谷知名景點四面佛附近，發生爆炸攻擊，導致20死125傷，其中有許多都是中國人。事實上，在爆炸發生前，泰國將逃至境內，準備赴土耳其，還有其他國家避難的約百名維吾爾恐怖嫌犯驅逐回中國。泰國官員將爆炸歸咎於維吾爾嫌犯，說他們意在報復攻擊。

「『一帶一路』上的多數國家都有安全問題，」李偉說，「要是我們不能解決問題，就會影響『一帶一路』的推展，也意味著計畫將有高風險。」

(中時電子報)