總統府收到可疑包裹 防爆小組帶回拆解

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總統府上午簽收兩件可疑包裹，總統府發言人黃重諺表示，今天上午十點左右，總統府警衛官在簽收郵件時發現兩個可疑包裹，經過X光檢驗後，判定包裹內有不明電池、電線、電路板，並且有金屬反應。初步調查發現，裡面是一台卡式錄音機，內有卡帶，已移由北市警局了解中。

黃重諺說，因此本府隨即依照相關維安處理程序通報中正一分局偵查隊，隨後並由台北市刑事警察局偵五隊防爆小組將不明包裹攜回進行拆解作業。

黃重諺指出，兩個包裹都是經過郵政系統寄送，其中一個外觀是牛皮紙包裝，另一件則是以郵政便利箱（目測形式：box5：23*14*13cm，重複利用郵資減收三元）。

經初步調查，裡面是一台卡式錄音機，內有卡帶，目前已移由北市警局了解中。

(中時)