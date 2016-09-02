慈善團體贈款加菜 助貧弱歡度秋節
位於楠西區照興里的法性寶林文教基金會，長期從事弱勢關懷的慈善工作，中秋佳節即將到來之際，繼前日捐款讚助楠西區楠西里社區發展協會關懷據點後，今日再行捐助現金，作為耆老歡度中秋佳節的加菜金。
捐款儀式今天在楠西區公所舉行，該筆捐贈款項由法性寶林文教基金會總會長至欣師姐代表頒贈，由楠西里社區發展協會王安邦理事長親自受領，計有法性寶林文教基金會五色鳥青年團團員多人蒞臨觀禮，場面熱絡而歡欣。
法性寶林文教基金會總會長至欣師姐表示，該基金會參與弱勢關護、人道協助具體實踐菩薩悲憫情懷，且於社群訊息得知楠西區公所籌組的行善團團務運作的正向積極，深受各地慈善團體的讚賞與肯認，濟助物資綿延不絕而深受牽引，故主動聯繫區公所行善團，擇定於秋節前夕捐助現款作為楠西里觀懷據點的加菜金，並藉此拋磚引玉期盼更多善款湧入，讓據點民眾共同歡度佳節。
法性寶林文教基金會德舫法師表示，該基金會以從事推展佛教文化、提昇心靈品質、興辦福利事業與創造圓滿樂土為宗旨，長期以來均本著「菩薩精神、善業長存」的信念，踐行社會賑助的初衷，諸如：921震災、桃芝及各縣市風災的救助與重建，日本311地震捐助、老人送餐服務與脫貧活動之辦理等。
值得一提的是，在法性寶林文教基金會捐款當日，楠西區行善團再獲轄內神威慈惠堂贈送油品及白米各一批，楠西區行善團團務運做的蓬勃奮發、蒸蒸日上，由此可見。
(中時)
關鍵字：法性寶林文教基金會
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