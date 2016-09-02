李富城：連老天爺都覺得新政府對不起軍公教警
軍公教團體為向民進黨政府表達不滿，明(3)日將前往凱達格蘭大道參加「反汙名，要尊嚴」93大遊行，支持改革年金、反對汙名化，許多現職基層軍公教計畫北上參加。今「氣象伯伯」李富城在臉書上發文表示，明天遊行很多朋友擔心會下大雨，請放心，連老天爺都覺得新政府對不起軍公教警，本來要下大雨也修改只下點小雨，難道蔡政府看不見嗎？
520新政府就職上任後，大力推動年金改革，引起軍公教團體的不滿，痛批蔡政府放任政客名嘴抹黑軍公教，決定在93軍人節號召10萬人上街頭，這也是蔡政府執政以來，所面對最大規模的遊行。
李富城今也在臉書上表示「好友們下午好，明天的遊行我在大中至正」並說到「很多朋友擔心會下大雨，請放心，連老天爺都覺得新政府對不起軍公教警，本來是要下大雨的天氣也加以修改，只下點小雨，帶來點凉風，對辛苦的軍公教警加以慰問，難道蔡政府看不見嗎？」，網友也留言回應「真棒…老天有眼」、「老天爺也是站在我們這一邊！」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。