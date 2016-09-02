李富城：連老天爺都覺得新政府對不起軍公教警

李富城表示，明遊行本來是要下大雨的天氣修改，只下點小雨，帶點凉風。(取自李富城臉書)

軍公教團體為向民進黨政府表達不滿，明(3)日將前往凱達格蘭大道參加「反汙名，要尊嚴」93大遊行，支持改革年金、反對汙名化，許多現職基層軍公教計畫北上參加。今「氣象伯伯」李富城在臉書上發文表示，明天遊行很多朋友擔心會下大雨，請放心，連老天爺都覺得新政府對不起軍公教警，本來要下大雨也修改只下點小雨，難道蔡政府看不見嗎？

520新政府就職上任後，大力推動年金改革，引起軍公教團體的不滿，痛批蔡政府放任政客名嘴抹黑軍公教，決定在93軍人節號召10萬人上街頭，這也是蔡政府執政以來，所面對最大規模的遊行。

李富城今也在臉書上表示「好友們下午好，明天的遊行我在大中至正」並說到「很多朋友擔心會下大雨，請放心，連老天爺都覺得新政府對不起軍公教警，本來是要下大雨的天氣也加以修改，只下點小雨，帶來點凉風，對辛苦的軍公教警加以慰問，難道蔡政府看不見嗎？」，網友也留言回應「真棒…老天有眼」、「老天爺也是站在我們這一邊！」

(中時電子報)