華航再降行李超重費 旅客輕鬆購物無負擔

為了讓民眾出國旅遊玩得盡興、買的更盡興，華航今（2）日宣布自10月1日起，調降計重制區域行李超額收費標準，包括東南亞、東北亞、兩岸、歐洲、大洋洲等往返航線全面調降(美加地區除外)，其中歐洲線最高降幅超過七成。

華航7月份推出亞洲 (包含東南亞、東北亞及大陸)、紐澳及歐洲航線等，採取計重制的地區放寬各艙等的託運行李免費額度增加 10 公斤，但若行李超過免費託運額度必須繳付額外費用，華航為更貼近旅客之旅遊需求，宣布再調降超額行李費，希望透過費率調降提升服務之競爭力。

以台灣旅客最喜愛之旅遊地點日本為例，10月起，超重費由現行每公斤15美元調降至每公斤6美元，大大優於同業收費；長程線歐洲部分，原超重每公斤需加收50美元，10月起僅需加收每公斤15美元，降幅高達70%，為國內計價最低廉之國籍航空，讓旅客更輕鬆無負擔安排行李。

行李超額費依現場秤重收取金額，以起飛當地、當日幣值換算，超額行李費各區規定詳情請見華航官網。

(工商)