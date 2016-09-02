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上海市商務委員會表示，「2016上海購物節」將在9日開幕，今年正值購物節10周年，將推出一系列關於女性、網路、中高收入、年輕世代等主流消費族群的特色活動。本屆購物節也首次推出「國別商品周」，因應消費者對進口商品的需求。

(工商)