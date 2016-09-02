港府受陸駭客攻擊 疑與選舉有關

美國資訊安全單位認為，大陸駭客團體是有中共策動組織的網軍。(圖/網路)

每回香港立法會選舉，都有中共在背後操作。(圖/美聯社)

美國負責網路安全的火眼公司(FireEye)指出，至少有兩個香港政府網站遭到大陸駭客的攻擊，可能與週日將進行的香港立法會選舉有關。

彭博社(bloomberg)報導，從8月開始，大陸駭客團體APT 3發動過3起網路攻擊，利用釣魚程式附在電子郵件當中，放入惡意鏈接和惡意附件，試圖竊取資料或是癱瘓網站。火眼旗下子公司總裁約翰•沃特斯(John Watters)認為，這些駭客肯定有政治動機，他們是針對性的攻擊特定網站。不過他拒絕透露是哪些網站被攻擊，因為那樣將對受害者不利，他只說香港政府知道這件事。

香港政府證實他們已知道駭客攻擊事件。在聲明中說，確實有兩個有關部門提出無損害性的駭客攻擊事件，並已封鎖可疑的電子郵件與來源。

外界認為大陸的駭客攻擊是想要影響香港立法會選舉。這次立法會選舉將要選出70名議員，至於駭客的攻擊企圖是想操作計票，或是打探候選者的資料，這就不得而知了。

沃特斯說，大陸駭客的攻擊頻率與大陸的外交政策似乎有連動性，習近平去年9月訪問美國以後，對美國網站的攻擊就明顯下降；對亞洲鄰國的攻擊開始上升，他們轉向攻擊越南，包括政府機關、銀行與學校等。

火眼的另一子公司-麥迪安網路安全公司(Mandiant)認為，從2006到2013年間，中共網軍攻擊世界各地各個公司達141起，因此美國對5名以上的網軍成員發起通緝。

(中時電子報)