港府受陸駭客攻擊 疑與選舉有關
美國負責網路安全的火眼公司(FireEye)指出，至少有兩個香港政府網站遭到大陸駭客的攻擊，可能與週日將進行的香港立法會選舉有關。
彭博社(bloomberg)報導，從8月開始，大陸駭客團體APT 3發動過3起網路攻擊，利用釣魚程式附在電子郵件當中，放入惡意鏈接和惡意附件，試圖竊取資料或是癱瘓網站。火眼旗下子公司總裁約翰•沃特斯(John Watters)認為，這些駭客肯定有政治動機，他們是針對性的攻擊特定網站。不過他拒絕透露是哪些網站被攻擊，因為那樣將對受害者不利，他只說香港政府知道這件事。
香港政府證實他們已知道駭客攻擊事件。在聲明中說，確實有兩個有關部門提出無損害性的駭客攻擊事件，並已封鎖可疑的電子郵件與來源。
外界認為大陸的駭客攻擊是想要影響香港立法會選舉。這次立法會選舉將要選出70名議員，至於駭客的攻擊企圖是想操作計票，或是打探候選者的資料，這就不得而知了。
沃特斯說，大陸駭客的攻擊頻率與大陸的外交政策似乎有連動性，習近平去年9月訪問美國以後，對美國網站的攻擊就明顯下降；對亞洲鄰國的攻擊開始上升，他們轉向攻擊越南，包括政府機關、銀行與學校等。
火眼的另一子公司-麥迪安網路安全公司(Mandiant)認為，從2006到2013年間，中共網軍攻擊世界各地各個公司達141起，因此美國對5名以上的網軍成員發起通緝。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。