奧會與彰銀頒激勵獎金 林鴻道給國手建言
中華奧會與彰化銀行2日替里約奧運摘金的許淑淨頒發1000萬元，以及拿銅的郭婞淳與中華女子射箭隊（譚雅婷、林詩嘉與雷千瑩）各頒100萬激勵獎金，中華奧會主席林鴻道更當場給得牌國手建議，「大家可把國光獎金按月領制，別1次領光了。」
林鴻道表示，里約奧運拿下1金2銅成績，雖跟體育署訂出3金2銀1銅目標有落差，卻已表現不俗，「當我從里約返台，朋友都跟我開玩笑省了不少錢，但我仍想鼓勵大家。有了激勵獎金，大家國光獎金就可按月領，畢竟人生要看長遠一點。」
「像是北京奧運原本摘銅的陳葦綾，曾透過友人詢問過我，可不可以把當時1次領完的國光獎金，換成領終身的月領制，我當然是說不可以，幸好後來她因前兩名選手發生禁藥事件，讓她遞補成為金牌，現在她能好好考慮一下了。」林鴻道說。
拿下史上最高獎金（2000萬國光獎金加1000萬激勵獎金）的許淑淨表示，國光獎金會按月領，激勵獎金則看家人是否需要錢花用，「這筆錢真的很多，我會請我媽幫忙規劃如何使用。接下來我會繼續留在國訓好好養傷，目前恢復到9成，所幸明年才有比賽。」
一結束記者會就趕著離開的郭婞淳，卻仍打算把國光獎金1次領完，因為她想把所有獎金拿去跟自己的教練團分享，她則打算先存100萬元，「我現在很忙碌，畢竟我還需補不少課，所以我要趕著去搭高鐵，接下來還有一系列的活動要參加。」
女子射箭隊一致表達會把國光獎金按月領制，只是她們與女子隊教練倪大智都以為激勵獎金是3人各拿100萬，結果卻是3人平分100萬，面對從100萬變成每人只剩33萬元左右的激勵獎金，雷千瑩說：「既然確定了，這也沒辦法，畢竟這是多出來的，我們有就好。」
(中時電子報)
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