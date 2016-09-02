魏明谷訪日本 邀西武集團赴彰投資

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彰化縣長魏明谷率團訪日本招商，今天到長野縣參訪西武集團的輕井澤王子購物廣場，了解開發及經營模式、邀請到彰化投資。

打造綠能大縣、活絡商業機能、加速都市更新，魏明谷率領縣府團隊及縣內重要企業出訪日本，今天參訪西武集團著名的輕井澤王子購物廣場，了解開發及經營方式，魏明谷邀請西武集團到彰化投資，打造結合旅遊、購物的複合式商場。

西武株式會社休閒商業運營部長大藤浩司、輕井澤Prince Outlet總經理北澤雄一郎、輕井澤觀光協會長土屋芳春等人接待魏明谷，介紹商場透過結合球場、飯店、商業空間、附近滑雪場地的營運模式，打造成日本著名旅遊觀光勝地的經驗。

魏明谷表示，彰化在中台灣，自然交通地理條件優異，具豐富人文、歷史，許多鄉鎮市觀光資源豐富，產業多元具發展潛力，希望能借鏡西武集團在輕井澤的開發經驗，並爭取西武進駐彰化。

縣府建設處表示，輕井澤是度假勝地，輕井澤王子購物廣場讓旅客在美麗大自然之中，享受度假及購物樂趣，且交通便利；商場西元1995年開幕，經7次擴增，目前有240間店鋪，由於原址是高爾夫球場，區內保有大片綠地，與其他大型購物中心不同。1050902

(中央社)