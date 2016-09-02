傳烏茲別克總統過世 當局尚未證實

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3名外交消息人士今天告訴路透社，烏茲別克總統卡立莫夫（Islam Karimov）中風後已過世，享壽78歲。

路透社報導，其中1名消息人士說：「是的，他已過世。」

烏茲別克政府尚未證實這起消息。1050902

(中央社)