狠父江文吉殺害稚子小恩今遭起訴
狠父江文吉因殺害4歲的親生女兒恩恩遭高等法院判處8年徒刑，全案現由最高法院審理，卻又爆出江男年僅7個月大的次子「小恩」從人間蒸發，竟也是因為他不耐嬰兒哭鬧而在徒手毆打致死後棄屍，新北地檢署今依傷害致死、遺棄屍體等罪嫌將江文吉起訴。
弔詭的是，江文吉雖自白承認殺害幼女、稚子，但檢警挖遍山區、搜索相關地點，遍尋不到恩恩、小恩遺骨，這對小姐弟下落依舊成謎。
江文吉因涉將親生女恩恩毆打致死遭到法辦，新北地檢署檢察官鄭淳調查發現，江的次子小恩從2008年後亦下落不明，對此江男一度辯稱小恩已送人領養，卻又無法說出收養人身分。
事後江文吉又供稱，他於2008年9月租住在台北市中山區某出租套房時，因年僅7個月大的小恩哭鬧不休，他在一時情緒失控下徒手把幼子毆打致死，並以防水行李袋、塑膠袋層層包裹小恩遺體，就這樣把遺體放在租屋處隨後即搬離。
檢方據報後指揮北市警中山分局員警前往現場蒐證，由於該處歷經多人承租，搜索徒勞無功。為此檢方把江文吉送往刑事局測謊，發現江文吉並無說謊反應。
法醫研究所綜合相關卷證資料認為，小恩應是顱內出血導致中樞神經休克致死，加上幼嬰極易木乃伊化，臭味不易散逸，江男又以防水行李袋、塑膠袋層層包裹遺體，使得後續承租人難以察覺，嬰屍極可能被當作垃圾處理。
盡管「活要見人、死要見屍」，但小恩命案迄今卻只有江文吉的自白供詞及目擊證人指證，並無其他直接證據，但新北地檢署以證人、法醫研究所鑑定意見，與江文吉自白相符，另江文吉測謊亦無說謊反應，涉犯遺棄致死犯嫌證據明確，今依傷害致死、遺棄屍體等罪將他提起公訴。
(中時)
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