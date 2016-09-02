高榮台南分院 營造家中長輩春天

高榮台南分院教您營造家中長輩的春天。（黃文博翻攝）

80歲的張太太最近走路常感到雙膝疼痛，尤其是在上、下樓梯或久坐要站起來時特別疼痛，由於疼痛使得張太太變的不愛動，經常臥床休息，六個月以後，張太太已無法自行走路，因經常跌倒，最後以輪椅代步。

在家人陪伴下，張太太來到高榮台南分院復健科，經醫師診察後，確定罹患「退化性膝關節炎合併老年症候群」；經復健治療3個多月，張太太已恢復自行走路。

隨著國人平均年齡日漸增加，台灣已迅速朝高齡社會邁進。退化性膝關節炎是老人最常見的疾病。有關老年族群健康與照護議題，成為當前政府施政重點項目。

高齡長者常因身體疼痛、不舒服等而變得不想動，常處於坐著或臥床休息，進而造成身體與日常生活功能快速退化。

高榮台南分院復健部主任王一舟醫師表示，有越來越多家庭由家中成員協助高齡長者，尋求相關復健醫療服務，並透過專業人員的教導，在家執行簡易的居家復健運動，協助長輩降低或延緩老化所帶來的身體與生活功能退步的速度。

但如何讓高齡長者，不會因為復健帶來二度傷害，本身亦是老人醫學專科名醫王一舟主任指出，在協助高齡患者復健時，應先注意以下原則：

一、瞭解長輩是否有相關或潛在性的疾病：如高血壓、糖尿病等，以避免復健時造成血壓升高或低血糖發生。

二、瞭解長輩用藥情形：高齡患者常併發多重不同系統的疾病，當服用過多藥物時，藥物間就易引起交互作用，會干擾復健訓練。

三、瞭解長輩動機性：復健運動的設計以提升長輩功能性生活著手，以引發其復健動機性。

四、家屬支持系統：家屬支持系統對於高齡復健訓練是事半功倍，可使病患儘早恢復以往功能與健康。

五、瞭解復健計畫安排與設計：復健運動規畫，應朝簡單易懂的方式，讓高齡長輩易學習、了解與記住。在執行復健訓練時，應緩慢漸進，並把運動訓練時間拉長來增加肌耐力，較不容易受傷。

六、輔具應用：針對高齡長輩，特別是上半身較肥胖者，可以考慮柺杖、手杖或助行器使用，讓下肢關節分擔上半身重量，以增加步態的穩定及降低跌倒風險。

也是復健專科權威的王志龍院長強調，老化是每個人必經的過程，針對老年病患常見的骨關節退化而引起相關肌肉骨骼系統方面的疼痛，建議民眾仍應請教專科醫師，針對個案不同狀況，教導符合所需的復健技巧，並適時透過藥物及儀器治療，以降低老化與疾病對高齡者生活功能的衝擊，讓長輩生活更多采多姿。

(中時)