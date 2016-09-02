酷鳥三寶登場泰國文化節 官網推優惠

Nokscoot 真人版酷酷鳥周末登場泰國文化節，歡迎寶可夢大師來挑戰。(業者提供)

本周末不用飛到泰國、直接在台北市中心就能感受原汁原味的泰國風情！由泰國經濟貿易辦事處所主辦的2016泰國文化節，將於本周末在台北市信義區香堤大道展開，集結超過30個攤位要一次為台灣客呈現吃喝玩樂、表演以及烹飪教學等全方位的泰式生活風貌，來自泰國的酷鳥航空也熱情響應。

酷鳥航不只將同步推出三天限定的85折優惠代碼「THFAIR15」，還特地準備真人版的酷酷鳥與酷鳥航超Q的模型機、大鳥玩偶及大鳥紋身貼紙等上千份小禮，邀請所有酷鳥迷到現場玩耍同樂！

酷鳥航空由亞太最佳低成本航空酷航與泰國本土最具代表性的皇雀航空共同成立，每周四班由台北直飛曼谷，全機隊使用波音777雙走道廣體客機、座位寬敞舒適還有酷航商務艙可選擇，一登機便能感受到泰籍空姐親切甜美的服務，飛行過程中也可享用泰式鮮蝦炒河粉、柚子蟹肉沙拉等多種泰式美味，自2015年底開航台北直飛曼谷航線以來受到台灣客好評。

今年首度受邀參加泰國文化節活動，與眾多泰國樂團、泰拳、傳統舞蹈及烹飪教學團隊一同推廣泰式生活的美好，酷鳥航也首度派出真人版的酷酷鳥登台，將於9月3日下午14:30~14:40與9月4日16:30~16:40兩個時段粉墨上場、歡迎寶可夢大師前來挑戰，成功捕捉酷酷鳥即有機會帶走酷鳥航模型機等好禮。

此外，酷鳥航空也特別推出9月3日至5日期間限時優惠，只要前往酷鳥航空官網輸入優惠代碼「THFAIR15」、訂購由台北直飛曼谷(廊曼機場)的經濟艙或商務艙機票，皆可享有85折優惠。

周末期間直接前往酷鳥航空攤位，也可享有酷鳥航合作夥伴現場限定曼谷來回機票$4,499元起 (未稅，含7kg手提行李及20kg托運行李)、五天四夜芭達雅曼谷團體行每人$9,888元起(未稅)等超值價，提供酷鳥迷們直飛曼谷的超值機票、自由行或團體遊最佳選擇，最新優惠機票訊息請洽酷鳥航空官網 。

(工商)