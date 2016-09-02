佛州繃緊神經 迎接11年來首個颶風愛米娜

一名9歲女孩9月1日在佛州Gulfport騎車時，已經碰上狂風暴雨。(美聯社)

一級颶風愛米娜(Hermine)周五清晨在美國佛羅里達州首府塔拉赫希(Tallahassee)附近登陸，帶來的時速130公里的強風，並且已經造成淹水、七萬多戶無電可用，這是佛州11年來第一個碰上的颶風。

根據法新社(AFP)報導，位於邁阿密的美國國家颶風中心(National Hurricane Center)警告，這個颶風可能會在接下來12到24小時之間在佛羅里達州海灣地區造成的水災可能會危及性命，目前愛米娜正以每小時22公里的速度往北前進，佛州好幾郡已經下令低窪跟海岸地區的居民撤離。

塔拉赫希地區已經有7萬多戶無電可用，當地電視台拍攝到的影像顯示狂風吹襲、車子在淹水的街道上行駛。佛州海岸地區幾百哩的地區如坦帕(Tampa)和彭薩柯拉(Pensacola)南方的島嶼，也面臨熱帶風暴級的強風，可能導致最高3公尺的海浪打上海岸。颶風中心警告風暴加上漲潮可能會淹沒靠近海岸、但平常海水不會淹到的地區。

佛州自2005年Wilma颶風後，已經有11年沒有碰過颶風，美國總統歐巴馬(Barack Obama)已指示聯邦緊急事務管理局隨時讓他了解狀況，在有緊急需求時特別通知他。愛米娜預計將在美國東南部地區如佛州、喬治亞州、南卡羅來納州和北卡羅萊納州降下大約12到25公分的雨量，颶風中心表示這樣的雨量會造成危險的淹水和瞬間洪水，喬治亞州56個郡和北卡羅萊納州33個郡都宣布進入緊急狀況。

(中時電子報)