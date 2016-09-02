保育院童歡度中秋 促銷庇護工場愛心水餃
喜樂保育院80名院童今天接受社團招待到中市享用美食，並推廣愛心水餃。瑪喜樂基金會執行長林玉嫦表示，喜樂水餃工坊庇護工廠產製多款美味手工水餃，呼籲各界支持身障就業，讓他們活出生命的自信。
喜樂保育院由美國籍的瑪喜樂在54年創設於彰化二林，照護智能障礙及多重障礙者，民國68年時曾發生經費困窘，東南扶輪社發動緊急捐款紓困，37年來長期大力捐助輔具器具，幫助身障者站起來，並且走出去。今天還招待80名院童到中市享用美食，提前度過溫馨中秋節。
林玉嫦表示，身障朋友擁有工作能力，卻難以在競爭市場上生存，基於「給他魚，不如教他如何釣魚」的立場，在95年設立喜樂水餃工坊庇護工場，目前有30名身障成員生產手工水餃，「每粒喜樂餃都在創造身障朋友的就業機會」。
東南扶輪社員也到場促銷水餃，社長林定嘉表示，東南扶輪社自103年發起團購水餃，至今已累積1750包。喜樂水餃工坊通過ISO22000及HACCP食品安全驗證，衛生安全又好吃，呼籲各界響應訂購，以實際行動送出中秋愛心禮物。
喜樂水餃工坊指出，手工水餃有高麗菜、韭菜、泰式香辣、紫菜鮮肉、素食及鮮蝦水餃等6款口味，採溫體豬肉、當地生產的韭菜製做，每包26顆至30顆，單價120元，訂購專線：04-8903281。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。