保育院童歡度中秋　促銷庇護工場愛心水餃

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喜樂保育院庇護工廠生產水餃販售，東南扶輪社現場包水餃協助促銷，呼籲各界響應。（陳淑芬攝）

喜樂保育院院童受社團招待到中市享用美食，並推廣愛心水餃。（陳淑芬攝）

喜樂保育院80名院童今天接受社團招待到中市享用美食，並推廣愛心水餃。瑪喜樂基金會執行長林玉嫦表示，喜樂水餃工坊庇護工廠產製多款美味手工水餃，呼籲各界支持身障就業，讓他們活出生命的自信。

喜樂保育院由美國籍的瑪喜樂在54年創設於彰化二林，照護智能障礙及多重障礙者，民國68年時曾發生經費困窘，東南扶輪社發動緊急捐款紓困，37年來長期大力捐助輔具器具，幫助身障者站起來，並且走出去。今天還招待80名院童到中市享用美食，提前度過溫馨中秋節。

林玉嫦表示，身障朋友擁有工作能力，卻難以在競爭市場上生存，基於「給他魚，不如教他如何釣魚」的立場，在95年設立喜樂水餃工坊庇護工場，目前有30名身障成員生產手工水餃，「每粒喜樂餃都在創造身障朋友的就業機會」。

東南扶輪社員也到場促銷水餃，社長林定嘉表示，東南扶輪社自103年發起團購水餃，至今已累積1750包。喜樂水餃工坊通過ISO22000及HACCP食品安全驗證，衛生安全又好吃，呼籲各界響應訂購，以實際行動送出中秋愛心禮物。

喜樂水餃工坊指出，手工水餃有高麗菜、韭菜、泰式香辣、紫菜鮮肉、素食及鮮蝦水餃等6款口味，採溫體豬肉、當地生產的韭菜製做，每包26顆至30顆，單價120元，訂購專線：04-8903281。

(中時)