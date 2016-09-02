立委陳超明 爭取國中小跑道經費

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苗栗縣後龍鎮同光國小籃球場老舊破損，且龜裂情形嚴重，雨天容易積水，學生打球時曾滑倒。立委陳超明邀集教育部國教署及體育署人員現場會勘。（黎薇翻攝）

新學期開始，學生已回校園上課，縣內多所學校無活動中心、PU跑道、校舍老舊，為了提供學子更佳學習環境，立委陳超明今邀集教育部國教署及體育署人員現場會勘，協助各學校爭取改善教學環境經費。

竹南鎮山佳國小學區遷入人口持續增加，現有校舍使用情況已飽和，因無學生活動中心與專科教室，大型集會或雨天上體育課都要到簡易教室，校方希望爭取設計監造費用，整體規畫新建第二期校舍。

後龍鎮維真國中現有PU跑道老舊、部分凹陷不平整，不僅無法進行體育賽事，學生也容易滑倒，而同光國小籃球場老舊破損，龜裂情形嚴重，雨天容易積水，學生打球時也有滑倒情形發生。

通霄鎮南和國小多功能教室由停車場修建而成，因缺少牆面及遮陽設施，夏天易悶熱，大雨時教室內部也會積水，降低學生學習品質。

體育署實地會勘後，原則同意山佳、中和及南和國小申請校舍改善案以及維真國中、同光國小運動場地改善案。

立委陳超明強調，窮不能窮教育，未來經費到位後，將盡快改善各項設施，提供學校師生優質教學環境。

(中時)