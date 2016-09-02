警大80校慶 刁建生為園遊會揭序幕
中央警察大學慶祝80週年校慶活動，今天由校長刁建生釋放五彩繽紛的氣球，為活動熱鬧揭開序幕。
警大今年活動也特別展示新建科學館及刑事鑑識大樓、世界警察博物館、李昌鈺博士特展、校園懷舊照片展，匠心獨具，內容精彩。
今年為警大80週年校慶，昨天由內政部長葉俊榮出席典禮，並肯定警大的卓越教育成效，同時也以「警大八十，治安磐石」標語，推崇警大對台灣治安與人才培育有積極貢獻。
刁建生與數百位貴賓今天一起參與警大園遊會，同時也釋放五彩繽紛的氣球，為活動揭開序幕。
警大表示，為了今年校慶活動，校方特別安排警大新建科學館及刑事鑑識大樓、世界警察博物館、李昌鈺博士特展、警大校園懷舊照片展，同時也邀請學生家長體驗射擊館情境模擬射擊，讓警大人的家人們感受到振奮與光榮。
由於警大畢業生人才濟濟，鄰近警大的台北、新北、桃園等警政單位也全力支援，包括新北市政府警察局保安大隊進行特勤戰技表演、警政署保安第三總隊警犬隊緝毒演練、桃園市政府消防局雲梯車體驗、台北市政府消防局搜救隊率搜救犬示範演練、新北市政府警察局騎警隊等，讓整天的活動高潮迭起，也讓在校的警大人對學長姐們感到與有榮焉。1050902
(中央社)
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