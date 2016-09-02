大潮加間歇雨勢 台南濱海傳校園積水

台南地區今天出現間歇性降雨，有時雨勢又急又大，加上適逢大潮，位於濱海地區的將軍、七股等區傳出校園積水情況，所幸情況並不嚴重，積水在雨勢稍停時就退去。

位於將軍區的鯤鯓國小在上午一陣急降雨後，校園出現積水情況，一度在幾間教室及走廊間出現高度約至學童腳踝處的積水。校方啟動緊急防護機制，以暫時沒有使用的課椅在積水處排成「便橋」，讓學生踏著椅子經過。

積水隨後在雨勢轉小後退去，但下午又出現一次急降雨，校園再度出現積水，所幸不久後也慢慢退去。

鯤鯓國小校長方陽昇表示，鯤鯓國小因地勢較低、且距離海邊很近，只要碰到大潮加上急降雨，就可能出現排水不及而積水的狀況；雖然準備了抽水機應急，但還是常有積水情況發生。

另外，在七股區也傳出有校園出現積水情況，幸好都在雨勢轉小後慢慢消退，至下午4時為止還沒有出現嚴重災情。1050902

(中央社)