杜特蒂首次參加國際峰會 將晤9國領袖
菲律賓總統杜特蒂出席假寮國首都永珍召開的東南亞國家協會領袖峰會，將與9個國家的領導人舉行雙邊會議，包括美國總統歐巴馬與日本首相安倍晉三。
菲律賓外交部發言人傅查理（Charles Jose）今天在記者會上表示，杜特蒂將與澳大利亞、印度、日本、寮國、紐西蘭、俄國、新加坡、美國及越南等國家的領導人舉行1對1會談。
這是杜特蒂今年6月30日正式就職以來，首次參加國際峰會，地方官出身的杜特蒂，在國際舞台上如何與其他國家的元首應對，受到菲國民眾關注。
傅查理說，杜特蒂將會推動菲國視為優先的事務，如「無毒品東協」、加強緊急回應及災難管理、保護移工、打擊人口走私、促進區域和平以及聯合反恐等。
馬尼拉與北京目前仍因南海爭議存有芥蒂，但杜特蒂稍早前表示，他不會在峰會中主動提出南海議題，以免破壞雙方修補關係的氣氛，以及未來可能進行的雙邊對話。
另方面，杜特蒂與歐巴馬的互動也備受矚目。白宮官員表示，歐巴馬將「毫不保留地」針對杜特蒂政府掃毒行動中引發的人權爭議表達關切；而杜特蒂則回應，他不畏懼與歐巴馬討論人權。
杜特蒂在馬尼拉抨擊美國警察槍殺已「趴在地上的黑人」。
觀察人士認為，菲律賓地理位置重要，在美國牽制中國大陸勢力擴張的通盤策略中頗具分量，杜特蒂的政治傾向本已「親中遠美」，美國應不會為了人權議題與菲律賓撕破臉。
明年將由菲律賓擔任東協輪值主席國，杜特蒂也將從寮國領導人手中接過做為職權象徵物的金色木槌。1050902
(中央社)
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