中秋禮盒過度包裝 酒品指甲油上榜
台北市環保局今天公布中秋禮盒過度包裝業者，共5件違規，包含夏之戀巧克力禮盒6顆裝、軒尼詩雅柏禮盒、冷泉女性淡香水禮盒和2個指甲油禮盒，每件依法開罰新台幣3萬元。
環保局說，各類中秋精緻禮盒陸續上市，為落實包裝源頭減量，在中秋節前夕針對市售糕餅、酒、化妝品、加工食品及電腦程式著作光碟等5類禮盒抽查。
環保局表示，抽查329件禮盒商品，包含114件加工食品禮盒、110件酒禮盒及105件糕餅禮盒，共發現5件包裝體積比值超過1管制規定，依法每件各開罰3萬元。
環保局說，5件違規商品分別是香港商歌帝梵亞洲公司代理夏之戀巧克力禮盒6顆裝、亨利威公司代理迷幻魔法迷你組指甲組4入裝、台灣星亞洲公司代理愛麗絲奇遇記2入組指甲油、香港商酩悅軒尼詩公司台灣分公司代理雅柏禮盒、科蒂精品公司代理冷泉女性淡香水禮盒。
環保局表示，包裝商品違反規定的製造或輸入業者，會依「資源回收再利用法」第26條，視情節輕重處3萬元至15萬元罰鍰，並接受環境講習。
環保局提醒，業者推出禮盒產品前，應先自我檢視，是否符合「限制產品過度包裝」的規定，包裝層數最多不可超過3層及包裝體積比值不得超過1，業者可至「限制產品過度包裝網-業者專區-包裝檢驗資訊」下載申請書查詢；民眾買商品時可挑份量多且包裝材料少禮盒，為環保盡力。1050902
(中央社)
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