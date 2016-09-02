總統府收可疑包裹 交刑事局拆解

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總統府今天表示，今天早上總統府警衛官收到2個有金屬反應的可疑包裹，已交由刑事警察局偵五隊防爆小組，進行拆解作業。

總統府發言人黃重諺下午表示，上午10時左右，總統府警衛官在簽收郵件時發現2個可疑包裹，經過X光檢驗後，判定包裹內有不明電池、電線、電路板，並且有金屬反應。

黃重諺表示，總統府隨即依照相關維安處理程序通報中正一分局偵查隊，隨後並由刑事警察局偵五隊防爆小組，將不明包裹攜回進行拆解作業。

兩個包裹都是經過郵政系統寄送，其中一個外觀是牛皮紙包裝，另一件則是郵政便利箱。1050902

(中央社)