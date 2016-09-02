三星停售Note 7 買主可換新機

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三星電子公司行動通訊事業部總裁高東真今天表示，傳出Galaxy Note 7電池爆炸後，三星將停售這款高檔智慧型手機，已買這支手機的客戶可換新機。

三星兩週前才推出這支最新型旗艦機。

高東真說：「Note 7於8月19日正式推出，我們已接獲數起Note 7電池爆炸事件...現已證實是電池問題。」

三星表示，在南韓與美國等國家，至今已賣出100萬支Note 7。1050902

(中央社)