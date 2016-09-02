颶風赫米納登陸佛州 數十萬戶無電可用

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氣象預報人員說，颶風赫米納（Hermine）已從佛羅里達州西北部登陸，登陸地點在聖馬克斯（St. Marks）以東，數十萬戶人家因電力中斷陷入黑暗。

美聯社報導，這是10多年來第1個直撲佛州的颶風，挾帶強風豪雨襲擊墨西哥灣沿岸（Gulf Coast）西北部地區，風速達每小時80英里（130公里）。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）說，赫米納已於美東夏令時間2日凌晨1時30分登陸。

赫米納進入喬治亞州、北卡羅來納（North Carolina）和南卡羅來納州（South Carolina）等東岸地區前，料將減弱成熱帶風暴，恐帶來滂沱大雨和致命洪水。

路透社報導，赫米納今晨肆虐佛州墨西哥灣沿岸北部地區，數以萬戶計住家因電力中斷陷入黑暗，佛州州長警告，赫米納恐成致命風暴。

赫米納登陸使得災情擴大，佛州多個地區據報積水已達5英吋（12公分），媒體報導，約有27萬戶人家無電可用。

佛州雪松礁（Cedar Key）警察局長桑德林（Virgil Sandlin）告訴氣象頻道（Weather Channel）：「情況一片混亂…許多地區水位高漲。1985年艾琳娜颶風（Hurricane Elena）來襲時我也在這，我不記得情況有這麼糟糕。」

國家颶風中心警告，赫米納引發危險暴潮，高漲的水位從沿岸地區灌進內陸，恐為部分地區帶來3公尺高的洪水。

自從2005年的威爾瑪颶風（Wilma）後，赫米納是第1個登陸佛州的颶風，也將在勞動節週末對擁有數以千萬計居民的北大西洋沿岸（Atlantic Coast）構成威脅。

佛州州長史考特（Rick Scott）說：「赫米納颶風快速增強，將對佛州多數地區構成衝擊。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國家颶風中心說，「颶風中心今晚將抵達南卡羅來納州東部附近或上空，明天則將移至北卡羅來納州東部附近或上空。」（譯者：中央社劉文瑜）1050902

(中央社)