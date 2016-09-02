後生可畏！ 中信賽領先者薩萊朋僅16歲

中信女子公開賽領先者阿薩萊朋年僅16歲，已在泰國贏過6場職業賽冠軍。 (圖：中國信託提供)o

中國信託女子高球公開賽2日打完第2輪，領先者換成泰國16歲新秀薩萊朋，她以領先3桿的總桿134桿(-10)躍居領先，台灣選手能否留下本屆冠軍盃，台灣「高球1姊」盧曉晴成了最大的期望。

盧曉晴前兩輪並列第3，決賽輪爭落後4桿逆轉勝。(圖：中國信託提供)

薩萊朋與盧曉晴第2輪雙雙飆出65桿(-7)，除了薩萊朋躍升單獨領先，盧曉晴也從出發前的並列第39，一口氣上升36名，以總桿138桿(-6)升至與中國大陸好手石昱婷、張維維，馬來西亞選手潘恒並列第3。

另2位台灣女將「漂亮寶貝」葉欣寧與余珮琳，第2輪分別揮出71、69桿，同以140桿(-4)並列第9，2人與盧曉晴3日決賽輪還有希望爭逆轉勝，但以盧曉晴最受期待。

首輪只揮出73桿的盧曉晴，第2輪前9洞揮出2鳥與1柏忌35桿，後9洞火力全開，於第10、12、15、17抓到4隻小鳥後，第18洞5桿洞第2桿就攻上果嶺，且距洞口只有4呎，接著穩穩1推進洞，獵鷹成功，為自己在這輪畫下完美句點。

她首輪因為揮桿動作與推桿不順，只揮出73桿，第2輪不僅揮桿感覺找回來，也換了1支可以改善習慣性拉左問題的新推桿，結果全場共16洞標準桿上果嶺，只用28推，讓自己這輪揮出本屆最佳成績65桿。盧曉晴賽後表示，這輪前9洞推桿力道都不夠，錯失許多抓鳥機會，但後9洞就用力推，開始覺得可以抓到小鳥。

領先者薩萊朋今年只有16歲，去年3月轉入職業至今已在泰國贏得6場冠軍，目前是泰巡「獎金后」，爭冠氣勢來勢洶洶，2日與她同組葉欣寧形容她說：「對手(薩萊朋)好像在打電動，好厲害！」。葉欣寧雖落後6桿，但她說:「如果明天下雨還有變數，很多人都有機會(奪冠)，還有一天，而且球是圓的。」

首輪69桿並列第3的葉欣寧，第2輪前9洞抓下3隻小鳥打出33桿，但後9洞沒抓到任何小鳥，還打出2個柏忌，揮出38桿，最終退至並列第9。

她賽後說：「今天一開始打的很順，打到後面感覺就跑掉，整個心情跟今天天氣一樣很悶，沒有靠近領先者覺得很可惜。」

(中時電子報)