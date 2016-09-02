力霸東森掏空案官司未了 王令台、王令楣再被判入獄

國內史上最大經濟犯罪的力霸東森掏空案，王又曾的5名子女3年前已遭判刑確定入監服刑後，王令台、王令楣更審部分，最高法院今日各判刑3年、2年確定，獲假釋的王令台、王令楣又將入獄。

至於東森內線交易案部分，更一審將王令麟判刑3年4月，但最高法院認為，更一審沒有考量速審法減刑，及新舊法比較、證交所意見書不一、犯罪所得計算問題，將此部分撤銷發回高院更二審。

(中時)