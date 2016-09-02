兒在圖書館K書 母險被騙70萬
40歲的張婦接到擄人勒贖電話，歹徒聲稱其兒子替朋友作保，欠了70多萬元無法償還所以將他押走，希望張婦拿錢來放人，過程中還讓張婦聽兒子的聲音，只聽到電話中有名男子不斷哭喊「媽，快來救我，我好痛！」張婦著急地要出門領錢，幸好警察局第6分局協和派出所員警緊急連絡到在圖書館K書的兒子，機警戳破詐騙電話。
警察局第6分局協和派出所警員徐大器、紀仁揚接獲一名張姓婦人報案，稱兒子遭擄人勒贖，情況危急，員警火速趕抵現場，張婦正焦急的與歹徒講電話，一面要出門去領錢，員警攔住張婦，張婦指向手機示意正與歹徒通電話，不斷要員警不要出聲，要聽歹徒指示，員警當下便懷疑是詐騙電話。
員警寫了1張紙條要張婦先找個理由將電話掛掉，要先釐清案情，張婦看到紙條後，便以忘記拿提款卡為由，將電話先擱置一旁。
張婦向員警表示，由於電話中聽到1名男子一直哭喊「媽，快來救我，我好痛！」她很擔心兒子身陷險境，急著去提款救人。
警方研判是一起詐騙案件，請張婦先聯絡其兒子是否平安，張婦說，兒子剛退伍正在準備考試，一大早就去學校圖書館念書，打電話也沒人接，員警立即趕往學校查證。
另名員警則不斷撥打她兒子的手機，或許是圖書館收訊不好，一開始電話都直接轉入語音信箱，讓現場氣氛一度緊張，幸好撥打幾通後終於連絡上，張婦確定兒子平安，放下心中的大石頭。
警方也趁此對張婦及在場鄰居機會教育，進行反詐騙宣導，告知詐騙的常用手法和應對措施，張婦感謝警察幫忙阻詐，保住她多年的積蓄，民眾肯定警方的積極作。
警方呼籲民眾，詐騙集團手法不斷求變換新，民眾可多利用警政署的網站了解其詐騙模式，詐騙電話的號碼也多是與一般號碼不同，民眾如果多注意就可以從中發現異常，如遇詐騙，應多方求證，切勿因一時緊張而輕信歹徒的話語，就可以有效阻絕詐騙發生。
(中時)
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