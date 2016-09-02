若北韓核彈威脅消除 南韓可不要THAAD

南韓總統朴槿惠今天接受俄羅斯官方通訊社今日俄羅斯（Rossiya Segodnya）書面訪問時表示，若北韓核與飛彈威脅消除，就不需要在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD）。

南韓聯合新聞通訊社引述朴槿惠的話報導，在南韓部署THAAD，是為了保衛國家安全和國民生命不受北韓飛彈威脅的自衛防禦措施，因此沒有理由以第3國為目標部署THAAD ，這也不會帶來實際利益。

朴槿惠說，南韓政府已對俄羅斯一貫闡明上述立場，若俄羅斯認為需要進一步說明，南韓將和俄羅斯保持密切溝通。

朴槿惠表示，北韓核問題同時也是韓俄合作的絆腳石，因此她要和俄羅斯總統蒲亭就這項問題坦誠交流，為解決問題而加強合作。重要的是讓北韓切身感受到愈是利用核武與飛彈挑釁，就愈會遭到國際社會強有力的制裁和施壓，在外交和經濟上進一步被孤立。

在這篇專訪中，朴槿惠說，俄羅斯是安理會常任理事國，也是國際反核擴散體系的堅定擁護者，因而能在對北韓制裁和施壓方面發揮主導作用。若能解決北韓核彈問題，韓俄兩國發展將獲得巨大動力，希望兩國保持合作。

朴槿惠今天下午啟程前往俄羅斯，出席第2屆東方經濟論壇。1050902

(中央社)