府收可疑包裹 警：陳情物品非爆裂物

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總統府今天傳出收到疑似爆裂物包裹，趕緊通知警方處理，刑事警察局人員把包裹帶回拆解後，發現是陳情的錄音機、電池等物品，並非爆裂物，沒有殺傷力。

刑事警察局上午10時左右收到總統府通知，有一個鼓鼓的包裹，府方人員擔心是爆裂物，刑事警察局人員到場後，小心翼翼把包裹帶回拆解。

刑事警察局表示，打開包裹後，發現裡面是信、錄音機、電池，沒有任何具殺傷力的東西，疑似是陳情司法不公的包裹，確認非爆裂物。1050902

(中央社)