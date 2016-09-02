下班請小心！北北基12縣市發布豪大雨特報
受到低壓帶籠罩影響，氣象局對台南市、高雄市、屏東縣發布豪雨特報；台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、南投縣、嘉義縣、嘉義市大雨特報。
氣象局表示，今（2）日台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，沿海及低窪地區慎防淹水，用路行車注意交通安全。新竹以北地區、南投地區、嘉義縣市有局部大雨發生的機率，請注意短時強降雨、雷擊及強陣風。
氣象局表示，台灣位於低壓帶，天氣較不穩定。中南部受西南風影響，迎風面不但雨勢大，時間也較長。氣象局提醒民眾未來一周外出記得攜帶雨具。
(集團連線報導)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。