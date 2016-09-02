下班請小心！北北基12縣市發布豪大雨特報

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氣象局傍晚最新一報，對北北基12縣市發布豪大雨特報。（圖片來源：氣象局）

受到低壓帶籠罩影響，氣象局對台南市、高雄市、屏東縣發布豪雨特報；台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、南投縣、嘉義縣、嘉義市大雨特報。

氣象局表示，今（2）日台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，沿海及低窪地區慎防淹水，用路行車注意交通安全。新竹以北地區、南投地區、嘉義縣市有局部大雨發生的機率，請注意短時強降雨、雷擊及強陣風。

氣象局表示，台灣位於低壓帶，天氣較不穩定。中南部受西南風影響，迎風面不但雨勢大，時間也較長。氣象局提醒民眾未來一周外出記得攜帶雨具。

(集團連線報導)