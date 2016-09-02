美判決兆豐洗錢？北檢：真實性待查

兆豐銀行。（本報資料照片，楊兆元攝）

針對民視政論節目「政經看民視」，引用美國紐約法院判決，指稱兆豐銀行紐約分行涉及洗錢，台北地檢署今特別發出新聞稿打臉，指該份判決書所記載有關兆豐銀或箇朗分行經理與關係人關係密切部分，資料來源是出於訴訟對造及其私人調查員單方面說法，並非經法院調查證據後認定之事實，故「其真實性尚待確定」。

北檢強調，檢方已取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行的交易明細表，但沒有具體開戶及匯款資料，因此已請金管會赴紐約分行專案金檢時一併查明。

北檢表示，兆豐案目前仍在偵查中，對於任何有助於釐清案情之線索或情資，檢方均會立即採取必要之偵查作為，妥速偵處，查明案情，對外公布真相。

《政經看民視》昨披露美國法院的判決書，指控兆豐「積極參與洗錢」，幫關鍵角色「吳先生」（Samson Wu）隱匿財產，其中兆豐銀巴拿馬分行的經理甚至還在吳先生的公司裡擔任要職；節目主持人更直言「這不是故意犯罪，甚麼才是故意犯罪？」對此，北檢今以新聞稿澄清。

(中時)