等了3年 王力宏婚禮現場照首度曝光！
金曲歌王王力宏2013年宣布與女友李靚蕾（現冠夫姓為王靚蕾）登記結婚，隔年生下兩人長女王嘉莉，近日王力宏將推出《火力全開》3D演唱會電影，今(2日)曝光的首支預告中，首度出現王力宏與老婆結婚場景，可見穿著黑色西裝的他深情款款替穿著白紗的李靚蕾掀頭紗，粉絲們也總算見到偶像步入禮堂的那刻畫面，紛紛表示感動。
王力宏2013年11月分段式宣布閃婚，他先暗示不久後的感恩節很重要，之後又貼上父母互相凝視的照片，說：「我希望以後我熱愛的工作和我渴望的生活能兩者兼顧，兩全其美。當然，更重要的是，我終於願意改變了」，讓粉絲嗅到即將公佈大消息的味道。
同月27日凌晨，王力宏正式貼出李靚蕾合影，宣布：「我很幸運遇到了一個可以牽手，共度未來的女孩子」，一天後他透過經紀人宣布閃婚，也說兩人登記結婚的日子正好是父母結婚紀念日，意義非凡，但之後被問到是否考慮在台補辦婚宴，王力宏直言：「我們可能沒有這樣的想法。」
今曝光的《火力全開》3D演唱會電影預告中，2分28秒處驚見王力宏婚禮片段，可見兩人當時在國外有依循傳統舉行婚禮，身旁還有許多親友參與並用相機、手機紀錄歷史性的一刻，粉絲終於見到王力宏傳說中的婚禮曝光，也開心說：「原來真的有辦！」
(中時電子報)
關鍵字：王力宏
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