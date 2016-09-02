副總統訪教廷 近20年台梵高層互動密切

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副總統陳建仁今天深夜將啟程前往梵蒂岡，回顧自1997年當時的副總統連戰訪梵以來，近20年包括前總統陳水扁及馬英九也都曾進行元首外交，高層互動密切。

陳副總統擔任總統蔡英文特使，將出席4日在梵蒂岡舉行的德蕾莎修女封聖儀式，由於副總統被梵蒂岡封為「聖騎士」，使得此次出訪別具意義。

在副總統出訪之際，外交部強調中華民國與教廷在宗教自由、民主人權、人道援助等方面是價值同盟，此行除將向教廷表達對德蕾莎修女封聖慶賀，並將進一步增進與教廷互動及邦誼。

教廷是中華民國目前在歐洲唯一的邦交國，據外交部資料，與教廷邦交可以追溯至1942年7月正式建交，1943年在羅馬設立公使館、1959年6月升格為大使館、1966年教廷駐華公使館升格為大使館。

而1971年中華民國退出聯合國後教廷召回駐華大使葛錫迪主教，改派公使銜代辦駐華、1985年7月復改派參事銜代辦駐華迄今。

回顧近20年，歷任總統皆非常重視與教廷互動，例如1997年1月14日當時副總統兼行政院長連戰訪問教廷，會晤教宗若望保祿二世。

1998年前總統李登輝夫人曾文惠則以「總統特別代表」訪梵，慶賀教宗當選20週年；2002年3月，前往匈牙利訪問的前副總統呂秀蓮，在梵蒂岡會晤教廷外交部長陶然總主教。

2003年7月，陳水扁夫人吳淑珍以「總統特別代表」身分，祝賀教宗若望保祿二世就任25週年。

2005年4月教宗若望保祿二世去逝，陳水扁出席殯葬彌撒，創下中華民國總統訪歐先例，獲元首級禮遇，坐在各國政要第一排，備受國際媒體關注。

2013年3月馬英九伉儷率團訪梵參加新教宗方濟各就職大典並與教宗會晤，為中梵建交70餘年來兩國元首首次會晤；2014年4月26日前副總統吳敦義率特使團訪梵，參加先教宗封聖典禮。

外交部表示，教廷也重視與中華民國交流合作，2011年台梵簽訂高等教育學位採認協定、2014年9月教宗專屬的教廷西斯汀教堂合唱團來台演出、今年2月至5月國立故宮博物院與教廷禮儀聖器室合辦「天國的寶藏－教廷文物特展」等，均彰顯與教廷關係深厚篤實。

而今年2月6日台南發生強震，造成117人死亡，教廷第一時間由國務院長帕洛林樞機主教（Card. PietroParolin），代表教宗方濟各表達沉痛哀悼之意。1050902

(中央社)