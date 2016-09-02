桃園企業領航雲 18家企業成亮點
桃園市積極投入企業雲端服務應用，透過「桃園企業領航雲」輔導計畫，輔導18家中小型亮點企業。獲選行業廣泛，也呈現出各行業對雲端運用的重視與未來性。
桃園市長鄭文燦今天在「智慧企業、桃園領航」雲端服務應用亮點企業成果發表會中表示，現代的資訊科技具有強烈互動性，並非只是單純網頁呈現。雲端服務項目包括下單系統、帳務系統，以及前台與後台整合等，目前這個機制已相當成熟，他也鼓勵企業導入雲端系統，提升效率，同時利用雲端服務，提高企業的形象和品牌。
鄭文燦說，桃園市政府經濟發展局今年推出「桃園企業領航雲」輔導計畫，完成18家企業的輔導，相信未來都會是深具發展性的企業。
經濟發展局長朱松偉指出，今年獲選的18家企業各有特色，也將成為桃園的榮耀，行業相當廣泛，也呈現出各行業對雲端運用的重視與未來性。
經發局表示，今年獲選的公司包括「電子商務B2B、B2C雲端銷平台組」為天下奇冰店、允崴國際有限公司、活潑餐飲行銷有限公司、唐老壓養身館、莎呦藝品坊、貿塑企業股份有限公司。「流程優化及創新商務應用」為台灣京瓷企業社、和峰木創股份有限公司、益康美食館、紫莉有限公司。「雲端化行銷工具應用及數據分析以及網站優化組」為久大寰宇科技股份有限公司、向記食品有限公司、來而康醫療器材有限公司、傑創資訊股份有限公司、達薪有限公司、鼎太公食品、歐都探索有限公司、潮碼科技股份有限公司。1050902
(中央社)
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