彰化縣擬與日本速力SOLEQ 合作再生能源

彰化縣長魏明谷2日參訪日本茨城縣Equis集團的太陽能電廠。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷2日參訪日本茨城縣Equis集團的太陽能電廠，旗下。旗下速力SOLEQ預計在彰化投資。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷2日參訪日本茨城縣Equis集團的太陽能電廠。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷2日參訪日本茨城縣Equis集團的太陽能電廠。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷2日參訪日本茨城縣Equis集團的太陽能電廠，縣長魏明谷介紹彰化縣擁有最優質的太陽能光電。（彰化縣政府提供）

彰化縣擁有最優質太陽光發電量，縣府積極建構綠能大縣，縣長魏明谷2日率團參訪日本茨城縣Equis集團的太陽能電廠，旗下速力SOLEQ預計在彰化投資150億元，裝設250MW的再生能源設施，未來幾周內將與縣府簽訂備忘錄，正式確認雙方合作的夥伴關係。

魏明谷表示，縣府與Equis集團一直持續密切交流，台灣速力SOLEQ曾到過彰化好幾次，參訪台灣最大的彰濱工業區，縣府站在協助的立場，推動Equis集團和彰濱工業區的廠商建立台灣最大的太陽能電廠。

魏明谷表示，Equis集團為亞洲最大的再生能源投資商，已建置達3.7GW的再生能源組合。昨天訪行程，台灣分公司副主任陳必揚、速力SOLEQ公司總經理陳凱亦全程接待，透過會談與實地參訪，積極與SOLEQ討論建立長期的合作事宜，協助彰化建置、營運太陽能及風力發電電廠。

魏明谷指出，SOLEQ在全亞洲成功發展已經建置超過540MW的太陽光電，今年更在台灣設置兩處辦公室，尋求在台灣第一座發電廠等級的太陽光電廠。

彰化縣具備得天獨厚的綠能資源，經濟部能源局評定全國36處優良離岸風場，彰化就佔21個最具潛力風場，也被4C Offshore等國際機構評估為全世界最優良的離岸風場，更擁有全台最高的太陽光電平均發電量。

魏明谷說，建構彰化縣為綠能大縣，能帶來產業的群聚效應，並配合中央綠能政策

，希望在2025年達到非核家園，歡迎國際廠商能到彰化來投資，不僅投資彰化也是投資台灣。

(中時)