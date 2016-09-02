竊機車一周被逮2次 栽在交通違規

18歲汪姓男子偷竊機車才被送辦才交保，隔天又在偷機車代步，在網咖混一連住3天，剛騎機車離開網咖就因未二段式左轉，被中市交通大隊第二中隊員警攔查，逮捕送辦。汪男竟還對警方誇口說，他一周被逮2次，對程序瞭若指掌，不用請律師跟家屬到場。

警方調查，汪男在8月15日竊機車被送辦、19日獲交保離開法院，20日就又在新社區的香菇寮前，偷騎走一輛機車。他騎到市區網咖玩，一連3晚都住在網咖內，直到23日騎機車離開，行經北屯區東山路與松竹路口，因未依規定兩段式左轉，被警察攔下查出騎贓車被逮捕。

汪男直接向警方說，他對相關程序都瞭若指掌，不用請律師跟家屬到場。警方詢問才得知，原來汪男一周內連偷兩輛機車，並被逮2次，訊後，依竊盜罪嫌送辦。

(中時)