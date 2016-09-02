南投抽驗中秋食品 豆干、水蜜桃等4件違規

我要評比

南投縣衛生局長黃昭郎（左），經常率員抽驗市售食品，為縣民健康把關。（廖志晃攝）

中秋節將屆，南投縣衛生局抽驗縣內市場、超市及量販店的烤肉食材及蔬果，發現4件違規，包括2件豆干檢出過氧化氫陽性、1件豆干檢出防腐劑超標、另1件水蜜桃殘留農藥；不合格產品都來自外縣市，已移送所轄縣市衛生局，要求業者下架。

衛生局提醒民眾，烤肉時可搭配多量蔬菜，肉類盡量選擇瘦肉、去皮的雞肉，降低熱量攝取；並且食用文旦、柚子，增加膳食纖維；烤肉醬不要塗太多，避免吃太鹹影響身體健康。

另外，烤肉架應與炭火保持15公分左右距離，以適溫慢烤，避免炭火過大，燒焦食物，並在烤肉架上鋪耐高溫鋁箔紙，以免生鮮食物與火接觸，產生致癌物質。

(中時)