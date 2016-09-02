南投抽驗中秋食品 豆干、水蜜桃等4件違規
中秋節將屆，南投縣衛生局抽驗縣內市場、超市及量販店的烤肉食材及蔬果，發現4件違規，包括2件豆干檢出過氧化氫陽性、1件豆干檢出防腐劑超標、另1件水蜜桃殘留農藥；不合格產品都來自外縣市，已移送所轄縣市衛生局，要求業者下架。
衛生局提醒民眾，烤肉時可搭配多量蔬菜，肉類盡量選擇瘦肉、去皮的雞肉，降低熱量攝取；並且食用文旦、柚子，增加膳食纖維；烤肉醬不要塗太多，避免吃太鹹影響身體健康。
另外，烤肉架應與炭火保持15公分左右距離，以適溫慢烤，避免炭火過大，燒焦食物，並在烤肉架上鋪耐高溫鋁箔紙，以免生鮮食物與火接觸，產生致癌物質。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。