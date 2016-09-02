通樂！八里頂寮五街5日通車
耗資3000萬打造的「八里頂寮五街計畫道路」，歷經10個月工期即將在5日下午3點通車，當地居民開心說，有了頂寮五街後，聯外方便更四通八達，新北市新工處指出，開闢新路不僅有效疏解頂寮二街、三街交通壅塞，一併解決路寬不足救災困難問題。
八里頂寮二街、三街及五街原為「ㄇ」字型道路，往來車流皆需繞道行駛，且頂寮二街與三街巷道寬度僅4至6公尺，路寬嚴重不足雙向不易會車，上下班尖峰時段更是交通壅塞，用路人是怨聲四起。
新工處表示，經各方協調後，終於在去年11月進行頂寮五街延伸至頂寮二街道路新闢工程，不到一年時間，下周一將竣工通車，該路段全長250公尺、路寬10公尺，配置雙向各一混合車道；通車後，用路人可由頂寮二街快速通往龍米路，縮減往頂寮二街的行車時間，改善周邊居民生活品質。
新工處說，未來頂寮地區民眾對外出入，可選擇較為舒適、寬敞的頂寮五街計畫道路往龍米路，不但解決頂寮二街與三街交通壅塞瓶頸，居民也不必再忍受塞車車輛產生的廢氣，值得一提的是，因路寬不足導致消防車救災困難問題，在開闢道路後一次解決。
當地龍源里長林俊德說，頂寮地區約有1、2000戶住家，但沒有里民活動中心、生活機能不好，里民期待通車好久了，終於有方便聯外的道路。
(中時)
關鍵字：八里頂寮五街計畫道路
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